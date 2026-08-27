100 करोड़ की बंपर ओपनिंग वाली फिल्मों की सूची

इन फिल्मों ने पहले दिन कमाए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा, सूची में जुड़ा इसका नाम

लेखन अंशिका शुक्ला 10:49 am Aug 27, 202610:49 am

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत अहम भूमिकाओं में हैं। रिलीज के पहले ही दिन 'टॉक्सिक' ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि, इससे पहले भी कई भारतीय फिल्मों ने पहले दिन 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। ऐसे में आइए जानते हैं इनके बारे में।