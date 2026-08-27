समय रैना को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

समय रैना को मुख्यमंत्री से मिला सम्मान, कॉमेडियन ने साइबर सेल पर कसा मजेदार तंज

लेखन नेहा शर्मा 10:55 am Aug 27, 202610:55 am

क्या है खबर?

मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र साइबर ने अपनी साइबर-जागरूकता शॉर्ट फिल्म 'डिजिटल अरेस्ट' और '1930 महाराष्ट्र साइबर एंथम' लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रसिद्ध कलाकारों सहित स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना को सम्मानित किया, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान दिया है। मंच पर सम्मान स्वीकार करते हुए समय रैना ने महाराष्ट्र साइबर पुलिस के साथ अपने पुराने विवादित अनुभवों को याद करते हुए मजेदार अंदाज में अपने विचार व्यक्त किए।