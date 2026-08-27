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समय रैना को मुख्यमंत्री से मिला सम्मान, कॉमेडियन ने साइबर सेल पर कसा मजेदार तंज
समय रैना को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित

समय रैना को मुख्यमंत्री से मिला सम्मान, कॉमेडियन ने साइबर सेल पर कसा मजेदार तंज

लेखन नेहा शर्मा
Aug 27, 2026
10:55 am
क्या है खबर?

मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र साइबर ने अपनी साइबर-जागरूकता शॉर्ट फिल्म 'डिजिटल अरेस्ट' और '1930 महाराष्ट्र साइबर एंथम' लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रसिद्ध कलाकारों सहित स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना को सम्मानित किया, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना योगदान दिया है। मंच पर सम्मान स्वीकार करते हुए समय रैना ने महाराष्ट्र साइबर पुलिस के साथ अपने पुराने विवादित अनुभवों को याद करते हुए मजेदार अंदाज में अपने विचार व्यक्त किए।

तंज

समय ने मंच से महाराष्ट्र साइबर पुलिस पर ली चुटकी

कार्यक्रम के दौरान समय ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आभार जताया और महाराष्ट्र साइबर पुलिस पर तंज कसा।

समय ने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनके पास साइबर पुलिस का नंबर पहले से सेव है, क्योंकि उन्हें अक्सर वहां से फोन आते रहते हैं।

उन्होंने कहा, "सर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद। महाराष्ट्र साइबर से मेरा पुराना नाता है। 1930 वाकई एक बेहतरीन नंबर है, जिसे मैंने सेव कर रखा है, क्योंकि मुझे वहां से कॉल आते रहते हैं।"

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

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फिरकी

इस बार पुलिस घर से उठाकर लाई, लेकिन जेल नहीं भेजा- समय

समय ने आगे खिंचाई्र करते हुए कहा, "महाराष्ट्र साइबर सेल काफी सक्रिय है। मैं दावे से कह सकता हूं कि आप चाहें भारत में हों या बाहर, वे आपको ढूंढ ही लेंगे।"

उन्होंने हंसते हुए कहा कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि साइबर सेल का कोई अधिकारी सुबह-सुबह किसी कॉमेडियन के घर पहुंचा, उसे घर से उठाकर लाया और इस बार जेल भेजने के बजाय उसका सम्मान किया गया।

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विवाद

...जब साइबर सेल के फेर में फंसे थे समय रैना

बता दें कि फरवरी, 2025 में समय अपने यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के कारण विवादों में घिरे थे।

शो में गेस्ट रणवीर अल्लाहबादिया द्वारा की गई एक अश्लील टिप्पणी के बाद दोनों पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में FIR दर्ज हुई थी।

महाराष्ट्र साइबर सेल द्वारा कानूनी कार्रवाई शुरू किए जाने के बाद काफी बवाल मचा था। इस बढ़ते विवाद के चलते समय रैना को अपने यूट्यूब चैनल से 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के सभी एपिसोड हटाने पड़े थे।

सम्मान

अमेरिका से वापसी और माफी के बाद अब मिला सम्मान

पूछताछ के समय अमेरिका दौरे पर मौजूद समय रैना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति मांगी थी, जिसे साइबर सेल ने खारिज कर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का समन भेजा था। बाद में मुंबई पहुंचकर उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की।

अब इस सम्मान का वीडियो शेयर करते हुए प्रशंसकों ने इसे दमदार वापसी बताया। समय आजकल 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीजन में नजर आ रहे हैं, जिसके एपिसोड यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर देखने के मिल रहे हैं।

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