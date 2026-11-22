सिर्फ लाहौर ही नहीं, बल्कि पंजाब के 8 अन्य शहर भी पाकिस्तान के 10 सबसे प्रदूषित स्थानों में शामिल हैं। इनमें फैसलाबाद, मुल्तान और पेशावर जैसे शहर भी हैं। प्रशासन इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है। प्रदूषण फैला रहे 14,653 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया और 84,370 ईंट भट्ठों का निरीक्षण भी किया गया। हालांकि, इन तमाम कोशिशों के बाद भी इस क्षेत्र के कई लोगों के लिए साफ हवा अभी भी एक सपना बनी हुई है।