यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए पुतिन ने जेलेंस्की से बातचीत की सहमति जताई
रूस के राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन से खबर आई है कि रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत करने को तैयार हैं।
बताया जा रहा है कि अगर जेलेंस्की फोन करते हैं तो पुतिन उनकी कॉल का जवाब देने को भी पूरी तरह तैयार हैं।
यह खबर ऐसे वक्त आई है जब अमेरिका की मध्यस्थता से इस महीने के आखिर में अबू धाबी में शांति वार्ता होने वाली है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वह पुतिन और जेलेंस्की को बातचीत के लिए आमने-सामने लाना चाहते हैं।
यूक्रेन और रूस के ऐप हुए हैक
क्रेमलिन के एक सहयोगी ने कहा है कि "पुतिन ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया।" यह दिसंबर 2019 में उनकी आखिरी सीधी बातचीत के बाद एक संभावित बदलाव की ओर इशारा करता है।
जहां एक तरफ नेता शांति की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों देश साइबर हमलों से जूझ रहे हैं। इस हफ्ते के आखिर में यूक्रेन का एयर-रेड अलर्ट ऐप और रूस का इमरजेंसी ऐप दोनों हैक हो गए।
इन हैकिंग की वजह से झूठी चेतावनियां फैल गईं, जिससे पता चलता है कि युद्ध के दौरान चीजों को सुरक्षित रखना कितना मुश्किल है।