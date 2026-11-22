संस्कृति का मंच बना सैन्य AI का केंद्र: बर्लिन में क्यों गरमाया 'क्लैरिटी' विवाद?
मशहूर कला केंद्र क्राफ्टवर्क बर्लिन हेलसिंग नाम के जर्मन स्टार्टअप द्वारा बनाए गए सैन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टारगेटिंग सिस्टम 'क्लैरिटी' के लॉन्च इवेंट की मेजबानी करने के बाद विवादों में घिर गया है। इस हाई-टेक शोकेस में वॉर रूम जैसा माहौल बनाया गया था और ड्रोन भी दिखाए गए थे, जो बर्लिन के रचनात्मक समुदाय के कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्राफ्टवर्क ने बाद में माना कि यह निर्णय लेने में एक गंभीर गलती थी और कहा कि वे भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों की बुकिंग पर दोबारा विचार करेंगे ताकि ऐसे विवादों से बचा जा सके।
सांस्कृतिक स्थल सैन्य टेक्नोलॉजी पर बहस
इस घटना ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या सांस्कृतिक जगहों का इस्तेमाल सैन्य टेक्नोलॉजी से जुड़े इवेंट्स के लिए किया जाना चाहिए या नहीं। ट्रेसर नाइटक्लब, जो उसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, ने इस इवेंट को सामुदायिक जगहों के लिए पूरी तरह से अनुचित बताया। लोगों को इस बात की भी चिंता है कि क्लैरिटी जैसे टूल्स (जिसे स्पॉटिफाई के सह-संस्थापक जैसे बड़े नाम समर्थन देते हैं) अगर गलत हाथों में पड़ गए तो उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है।