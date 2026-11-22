मशहूर कला केंद्र क्राफ्टवर्क बर्लिन हेलसिंग नाम के जर्मन स्टार्टअप द्वारा बनाए गए सैन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टारगेटिंग सिस्टम 'क्लैरिटी' के लॉन्च इवेंट की मेजबानी करने के बाद विवादों में घिर गया है। इस हाई-टेक शोकेस में वॉर रूम जैसा माहौल बनाया गया था और ड्रोन भी दिखाए गए थे, जो बर्लिन के रचनात्मक समुदाय के कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्राफ्टवर्क ने बाद में माना कि यह निर्णय लेने में एक गंभीर गलती थी और कहा कि वे भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों की बुकिंग पर दोबारा विचार करेंगे ताकि ऐसे विवादों से बचा जा सके।