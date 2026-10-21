पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दावा किया कि शीर्ष अधिकारी देश छोड़ रहे हैं

पाकिस्तान के सरकारी अधिकारी छोड़ रहे देश, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उठाए सवाल

लेखन आबिद खान 03:34 pm Oct 21, 202603:34 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान में सेना प्रमुख आसिम मुनीर की बढ़ती ताकत के बीच सत्ताधारी वर्ग का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चुनी हुई सरकार से भरोसा उठता दिख रहा है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नौकरशाहों के बड़े पैमाने पर देश छोड़ने को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सरकारी अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है और कई अधिकारी सेवा में रहते हुए ही विदेश में बसने की योजना बना रहे हैं।