खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का सुरक्षा अधिकारी कनाडा में गिरफ्तार
क्या है खबर?
भारत को कनाडा में खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई में एक बड़ी सफलता मिली है। यहां खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के निजी सुरक्षा अधिकारी इंद्रजीत सिंह गोसल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को ओटावा में हथियारों से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। उसे पिछले साल भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में रिहा हो गया। गोसल की गिरफ्तारी भारत और कनाडा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के बाद की गई है।
पहचान
कौन है गोसल?
गोसल (36) कनाडा में खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह कराने का संयोजक है। वह पन्नू का करीबी सहयोगी भी है। इससे पहले गोसल को कनाडा की पुलिस ने पिछले साल नवंबर में ग्रेटर टोरंटो एरिया (GTA) में एक हिंदू मंदिर में हुई हिंसक घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। हालांकि, उस समय पुलिस ने कुछ शर्तों के आधार पर उसे रिहा कर दिया था। गोसल के खिलाफ भारतीय एजेंसियों ने ओटावा को विस्तृत दस्तावेज मुहैया कराए थे।
जांच
कनाडा ने स्वीकार किया था खालिस्तानियों का आतंक
पिछले दिनों आई कनाडाई रिपोर्ट में कनाडा ने स्वीकार किया था कि उसकी धरती से भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रची जा रही है, जिसमें खालिस्तानी समूह को फंडिंग मिलती है। इन संगठनों में हमास, हिजबुल्लाह और बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि खालिस्तानी चरमपंथी समूह पंजाब में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। रिपोर्ट को लेकर भारत की ओर से भी दबाव बना।