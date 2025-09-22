खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का सुरक्षा अधिकारी कनाडा में गिरफ्तार

खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू का सुरक्षा अधिकारी इंद्रजीत सिंह गोसल कनाडा में गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 04:24 pm Sep 22, 202504:24 pm

क्या है खबर?

भारत को कनाडा में खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई में एक बड़ी सफलता मिली है। यहां खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के निजी सुरक्षा अधिकारी इंद्रजीत सिंह गोसल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को ओटावा में हथियारों से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। उसे पिछले साल भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में रिहा हो गया। गोसल की गिरफ्तारी भारत और कनाडा के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठक के बाद की गई है।