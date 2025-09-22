पैरासिटामॉल उपयोग से गर्भवती के बच्चों को हो रहा ऑटिज्म? ट्रंप प्रशासन उठाने जा रहा कदम

अमेरिका में पैरासिटामॉल और ऑटिज्म के बीच खतरे को देखते हुए ट्रंप प्रशासन बड़ा कदम उठाएगा

लेखन गजेंद्र 02:27 pm Sep 22, 202502:27 pm

क्या है खबर?

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गर्भवती महिलाओं द्वारा पैरासिटामॉल के उपयोग और उनके बच्चों में हो रहे ऑटिज्म के खतरे को देखते हुए बड़ा कदम उठाने जा रही है। द वाशिंगटन पोस्ट और पोलिटिको ने इस बात की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रंप प्रशासन के हवाले से बताया कि ट्रंप जल्द ही यह घोषणा करने की योजना बना रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान पैरासिटामॉल का उपयोग करने से ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है।