पैरासिटामॉल उपयोग से गर्भवती के बच्चों को हो रहा ऑटिज्म? ट्रंप प्रशासन उठाने जा रहा कदम
क्या है खबर?
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गर्भवती महिलाओं द्वारा पैरासिटामॉल के उपयोग और उनके बच्चों में हो रहे ऑटिज्म के खतरे को देखते हुए बड़ा कदम उठाने जा रही है। द वाशिंगटन पोस्ट और पोलिटिको ने इस बात की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट्स में ट्रंप प्रशासन के हवाले से बताया कि ट्रंप जल्द ही यह घोषणा करने की योजना बना रहे हैं कि गर्भावस्था के दौरान पैरासिटामॉल का उपयोग करने से ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है।
सलाह
अमेरिका में ऑटिज्म नियंत्रण से बाहर
ट्रंप गर्भवती महिलाओं को सलाह देंगे कि वे केवल तेज बुखार के लिए केवल ही टाइलेनॉल या जेनेरिक एसिटामिनोफेन का उपयोग करें न की सामान्य दर्द में। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि अमेरिका में ऑटिज्म पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है और उन्हें लगता है कि शायद अमेरिका में इसका कोई कारण भी है। बता दें, पैरासिटामोल एक ओवर-द-काउंटर (OTC) दर्द निवारक दवा है, इसे एसिटामिनोफेन और अमेरिका टाइलेनॉल के नाम से जानते हैं।
अध्ययन
अध्ययन क्या कहता है?
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, पैरासिटामॉल और ऑटिज्म के बीच संबंध का कोई ठोस सबूत नहीं है और हाल के अध्ययन में इसके विरोधाभासी निष्कर्ष निकले हैं। स्वीडन में 20 लाख बच्चों पर 2024 में किए अध्ययन में पाया गया कि गर्भ में पैरासिटामॉल के संपर्क और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्सटेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स, ब्रिटिश रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्सटेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट्स और अन्य चिकित्सा संगठन ने भी कोई नकारात्मक राय नहीं दी।