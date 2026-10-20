केन्या में पंथ प्रमुख पॉल मैकेंजी 191 हत्या के दोषी करार, बच्चों को भूखा रखने को कहा था

पीड़ितों में से ज्यादातर की मौत भूख से हुई थीं, जबकि कुछ लोगों को अन्य चोटें भी आई थीं।

मैकेंजी को अब 6 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। उस पर गैर इरादतन हत्या और आतंकवाद के आरोप भी लगे हैं।

इस चौंकाने वाले मामले के बाद केन्या में धार्मिक समूहों पर सख्त नियम बनाने की मांग उठने लगी हैं। हालांकि, फैसले के बावजूद मैकेंजी के वकील लॉरेंस ओबोन्यो ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।

सभी ने खुद को बेगुनाह बतायe और बार-बार इस बात पर जaर दिया था कि किसी को भी मरने के लिए मजबूर नहीं किया गया था।

