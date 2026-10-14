ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 का खुलासा, ईरान अब सैन्य ठिकानों को बना रहा निशाना
ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI5 के प्रमुख केन मैक्कलम ने मंगलवार को कहा कि ईरान ब्रिटेन में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है।
उन्होंने कहा कि सितंबर में RAF फेयरफोर्ड (अमेरिकी सैन्य अड्डा) पर हमले की कथित साजिश के बाद ईरान की रणनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। हवाई अड्डे पर हमला करने की संदिग्ध साजिश कोई अनोखी घटना नहीं है।
मैक्कलम ने बताया कि तेहरान ब्रिटेन में अपने हमलों को उन पारंपरिक लक्ष्यों से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है जो देश के इस्लामी अधिकारियों का विरोध करने वाले ईरानी हैं।
यह बात इसलिए गौर करने वाली है क्योंकि ईरान पहले ज्यादातर यहूदी समुदायों को निशाना बनाता था, लेकिन अब उसका ध्यान सैन्य ठिकानों पर चला गया है।
मैक्कलम ने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि तेहरान की महत्वाकांक्षाएं अब बदल गई हैं।
RAF फेयरफोर्ड के पास गिरफ्तारियां, अमेरिकी बमवर्षक विमान हटाए गए
सैन्य अड्डे पर हुए हमले के मामले में कम से कम 7 संदिग्धों को पकड़ा गया है। इनमें 5 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल हैं, जिन्हें 27 सितंबर की आधी रात के ठीक बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, इन्हें जमानत मिल गई है।
ये सभी 3 वैन में बेस की घेराबंदी की ओर जा रहे थे। इस घटना के बाद तुरंत ही एहतियात के तौर पर अमेरिकी B-1 बमवर्षक विमानों को वहां से हटा लिया गया।
भले ही ईरान ने इस साजिश में अपना हाथ होने से इनकार किया हो, लेकिन ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियां इसे बहुत गंभीरता से ले रही हैं। उन्होंने कहा है कि वे ऐसे और भी राज्य-समर्थित खतरों पर कड़ी नजर रख रही हैं।