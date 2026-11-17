शाही परिवार में ऑटोग्राफ देने की मनाही है। यह नीति इसलिए बनाई गई है ताकि कोई हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल न कर सके, और यह कोई नया नियम नहीं है।

केट और विलियम ने 2016 के भारत दौरे पर भी ऐसा ही किया था। इसके बावजूद, इस शाही जोड़े ने स्थानीय परंपराओं और अनुभवों का खूब लुत्फ उठाया।

उन्होंने तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेला, मिट्टी के कुल्हड़ों में कटिंग चाय का मजा लिया, मुंबई मेट्रो में सफर किया और स्कूली बच्चों से बातें कीं।

अब वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।