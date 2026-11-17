प्रिंस विलियम की पत्नी कैथरीन ने मुंबई में ऑटोग्राफ देने से मना किया, क्या ये शाही परंपरा से जुड़ा है?
ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स विलियम के साथ मुंबई पहुंचीं उनकी पत्नी कैथरीन ने पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के साथ एक गली क्रिकेट कार्यक्रम के दौरान एक फैन को ऑटोग्राफ देने से विनम्रता से मना कर दिया।
उन्होंने बताया कि शाही परिवार के नियमों के चलते वे ऑटोग्राफ नहीं दे सकतीं। यह पल वीडियो में कैद हो गया, जिसे 'हैलो!' मैगजीन ने साझा किया है।
इसकी काफी चर्चा हो रही है। बता दें कि प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं।
शाही ऑटोग्राफ पर प्रतिबंध है पुराना
शाही परिवार में ऑटोग्राफ देने की मनाही है। यह नीति इसलिए बनाई गई है ताकि कोई हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल न कर सके, और यह कोई नया नियम नहीं है।
केट और विलियम ने 2016 के भारत दौरे पर भी ऐसा ही किया था। इसके बावजूद, इस शाही जोड़े ने स्थानीय परंपराओं और अनुभवों का खूब लुत्फ उठाया।
उन्होंने तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेला, मिट्टी के कुल्हड़ों में कटिंग चाय का मजा लिया, मुंबई मेट्रो में सफर किया और स्कूली बच्चों से बातें कीं।
अब वे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।