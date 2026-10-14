अमेरिकी जज ने 3 मीडिया संस्थानों का व्हाइट हाउस में प्रवेश को बरकरार रखा, ट्रंप प्रशासन की पाबंदी को झटका

अमेरिका के एक संघीय जज ने मंगलवार को व्हाइट हाउस को आदेश दिया कि वह CNN, एमएस नाउ और पॉलिटिको के पत्रकारों को व्हाइट हाउस में आने-जाने की अनुमति देना जारी रखे।

जिला अदालत के न्यायाधीश टिमोथी केली ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मीडिया गठबंधन का मुकदमा अभी भी चल रहा है। उन्होंने 24 सितंबर को समाचार संगठनों को 14 दिन की मोहलत दी थी।

केली ने कहा कि सुरक्षा जोखिम का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इन रिपोर्टरों का पक्ष काफी मजबूत है, जिन्हें सिर्फ आलोचनात्मक कवरेज की वजह से प्रतिबंधित किया गया था।