अमेरिकी जज ने 3 मीडिया संस्थानों का व्हाइट हाउस में प्रवेश को बरकरार रखा, ट्रंप प्रशासन की पाबंदी को झटका
अमेरिका के एक संघीय जज ने मंगलवार को व्हाइट हाउस को आदेश दिया कि वह CNN, एमएस नाउ और पॉलिटिको के पत्रकारों को व्हाइट हाउस में आने-जाने की अनुमति देना जारी रखे।
जिला अदालत के न्यायाधीश टिमोथी केली ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मीडिया गठबंधन का मुकदमा अभी भी चल रहा है। उन्होंने 24 सितंबर को समाचार संगठनों को 14 दिन की मोहलत दी थी।
केली ने कहा कि सुरक्षा जोखिम का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इन रिपोर्टरों का पक्ष काफी मजबूत है, जिन्हें सिर्फ आलोचनात्मक कवरेज की वजह से प्रतिबंधित किया गया था।
बैन से अधिकारों का उल्लंघन होने की आशंका थी
इन रिपोर्टरों पर प्रतिबंध पिछले सितंबर में व्हाइट हाउस के बारे में कुछ नकारात्मक खबरें प्रकाशित होने के बाद लगा था। जज केली ने इस कदम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 'ड्यू प्रोसेस' (उचित कानूनी प्रक्रिया) के अधिकारों का संभावित उल्लंघन बताया।
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वह पहले भी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खड़े हुए हैं, जैसे कि 2018 में जब उन्होंने CNN के रिपोर्टर जिम अकोस्टा का पास वापस दिलवाया था।
यह फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक सरकार इसके खिलाफ अपील नहीं करती। ऐसे में यह सर्वोच्च स्तर पर मीडिया की पहुंच के लिए एक अहम क्षण है।