वाशिंगटन डीसी के गोल्फ कोर्स में पेड़ों की कटाई पर रोक, ट्रंप सरकार को कोर्ट से झटका

मुकदमे में यह बात कही गई है कि पेड़ हटाते समय जरूरी पर्यावरण और ऐतिहासिक जांचों को बिल्कुल अनदेखा किया गया। इस पर जज रेयेस ने मामले में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए।

अब जज ने आदेश दिया है कि गोल्फ कोर्स को पूरी तरह या किसी हिस्से को बंद करने से पहले, साथ ही ईस्ट पोटोमैक पार्क में कोई बदलाव करने से पहले कम से कम 10 कामकाजी दिनों की लिखित सूचना देनी होगी।

ट्रंप प्रशासन के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उनके सुधारों से पुराने हो चुके इस गोल्फ कोर्स में फिर से रौनक आ जाएगी और यह बड़े टूर्नामेंट्स को अपनी ओर खींचेगा।

हालांकि, कुछ स्थानीय लोग चिंतित हैं कि इन बदलावों की वजह से इस किफायती और ऐतिहासिक जगह तक आम लोगों की पहुंच सीमित हो सकती है। इस गोल्फ कोर्स का भविष्य अभी भी अनिश्चित है क्योंकि दोनों पक्ष अदालत में एक-दूसरे का सामना कर रहे हैं।