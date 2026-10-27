वाशिंगटन डीसी के गोल्फ कोर्स में पेड़ों की कटाई पर रोक, ट्रंप सरकार को कोर्ट से झटका
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के ईस्ट पोटोमैक गोल्फ लिंक्स में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की पेड़ काटने की योजना को झटका लगा है।
एक संघीय जज ने इस पर रोक लगा दी है। जज एना रेयेस ने साफ किया है कि अब तब तक कोई पेड़ नहीं काटा जा सकता, जब तक सार्वजनिक सुरक्षा को कोई सीधा खतरा न हो।
यह फैसला स्थानीय गोल्फ खिलाड़ियों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों की ओर से दायर एक मुकदमे के बाद आया है। दरअसल, बिना किसी चेतावनी के सैकड़ों पेड़ों को काटे जाने से ये लोग काफी परेशान थे।
अदालत का आदेश: 10 कामकाजी दिनों पहले सूचना देना जरूरी
मुकदमे में यह बात कही गई है कि पेड़ हटाते समय जरूरी पर्यावरण और ऐतिहासिक जांचों को बिल्कुल अनदेखा किया गया। इस पर जज रेयेस ने मामले में पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठाए।
अब जज ने आदेश दिया है कि गोल्फ कोर्स को पूरी तरह या किसी हिस्से को बंद करने से पहले, साथ ही ईस्ट पोटोमैक पार्क में कोई बदलाव करने से पहले कम से कम 10 कामकाजी दिनों की लिखित सूचना देनी होगी।
ट्रंप प्रशासन के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उनके सुधारों से पुराने हो चुके इस गोल्फ कोर्स में फिर से रौनक आ जाएगी और यह बड़े टूर्नामेंट्स को अपनी ओर खींचेगा।
हालांकि, कुछ स्थानीय लोग चिंतित हैं कि इन बदलावों की वजह से इस किफायती और ऐतिहासिक जगह तक आम लोगों की पहुंच सीमित हो सकती है। इस गोल्फ कोर्स का भविष्य अभी भी अनिश्चित है क्योंकि दोनों पक्ष अदालत में एक-दूसरे का सामना कर रहे हैं।