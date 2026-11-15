जॉर्डन में आतंक का अंत: चर्च हमले के 3 गुनहगारों को मौत की सजा

यह हमला हम्माद गांव में एक जनाजे की रस्म के दौरान हुआ था। मौके पर मौजूद बंदूकधारियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी और फिर भागने की कोशिश की, लेकिन 3 दिन बाद उन्हें पकड़ लिया गया। दोषी ठहराए गए इन लोगों में 2 जॉर्डन के सगे भाई और उनका एक रिश्तेदार शामिल है। इन सभी को आतंकवाद फैलाने और चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने का दोषी पाया गया है। इस घटना के बाद जॉर्डन ने सीरिया में आतंकी गुटों पर भी हवाई हमले किए थे। इन हमलों की वजह से कुछ समय के लिए जॉर्डन और सीरिया के बीच रिश्तों में तनाव आ गया था।