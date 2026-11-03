अमेरिका में वेस्ट पाम बीच पर दर्दनाक विमान हादसा, टेक उद्यमी रॉबिन्सन समेत 9 की मौत

NTSB के जांचकर्ता इस हादसे की वजह जानने के लिए खराब मौसम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। घटनास्थल के आसपास तूफान की चेतावनी भी जारी हुई थी और कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि जेट हवा में ही टूटकर बिखर गया था। NTSB के टिमोथी मॉनविले ने बताया कि सड़क पर बने गड्ढे से विमान के मलबे को निकालना काफी मुश्किल रहा है। अधिकारी अभी कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हादसे की और जानकारी मिल सके।