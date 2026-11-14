एनवीडिया के CEO का इस्तीफा: यौन दुराचार, तस्करी और चीनी जासूसी के आरोपों से अमेरिकी टेक निर्यात नीति की अग्निपरीक्षा
एनवीडिया के लंबे समय से मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रहे जेन्सेन हुआंग ने 12 नवंबर को इस्तीफा दे दिया। उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे, जिनमें यौन दुराचार से लेकर चिप की तस्करी और चीनी जासूसी से संभावित संबंधों का बड़ा घोटाला शामिल है। उनके अचानक पद छोड़ने से कॉमर्स डिपार्टमेंट और एनवीडिया के रिश्तों पर अब सबकी नजरें हैं। खास तौर पर तब, जब मेगास्पीड इंटरनेशनल के खिलाफ चल रही जांच को बीच में ही रोक दिया गया था।
अमेरिकी निर्यात नीति पर गरमाई बहस
इस घोटाले के बाद अब यह बहस तेज हो गई है कि अमेरिका चीन को तकनीक के निर्यात को कैसे संभालता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी स्कॉट बेसेंट जैसे कुछ सरकारी अधिकारियों ने कॉमर्स डिपार्टमेंट पर आरोप लगाया है कि वह एनवीडिया को लेकर बहुत नरम रहा है। चूंकि डेमोक्रेट्स अब कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं, तो उम्मीद है कि एनवीडिया के सौदों की और गहराई से जांच होगी। साथ ही नए प्रस्ताव भी आ सकते हैं, जैसे कि AI ओवरवॉच एक्ट। इन सबका मकसद यह होगा कि भविष्य में उन्नत तकनीक का निर्यात करना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाए।