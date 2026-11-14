एनवीडिया के CEO का इस्तीफा: यौन दुराचार, तस्करी और चीनी जासूसी के आरोपों से अमेरिकी टेक निर्यात नीति की अग्निपरीक्षा

इस घोटाले के बाद अब यह बहस तेज हो गई है कि अमेरिका चीन को तकनीक के निर्यात को कैसे संभालता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारी स्कॉट बेसेंट जैसे कुछ सरकारी अधिकारियों ने कॉमर्स डिपार्टमेंट पर आरोप लगाया है कि वह एनवीडिया को लेकर बहुत नरम रहा है। चूंकि डेमोक्रेट्स अब कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं, तो उम्मीद है कि एनवीडिया के सौदों की और गहराई से जांच होगी। साथ ही नए प्रस्ताव भी आ सकते हैं, जैसे कि AI ओवरवॉच एक्ट। इन सबका मकसद यह होगा कि भविष्य में उन्नत तकनीक का निर्यात करना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाए।