सेवाएं बाधित होने की इन समस्याओं का असर सिर्फ एयरलाइंस पर ही नहीं पड़ा है। इनसे बड़े-बड़े बैंक और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) का नेटवर्क भी प्रभावित हुआ है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल में हुई कई तकनीकी गड़बड़ियों की वजह कंपनियों के टेक्नोलॉजी सिस्टम में हो रहे अपग्रेड को बताया था।

क्लेटन ने भी इस बात से सहमति जताई और कहा कि ये छोटी-मोटी दिक्कतें बढ़ती तकनीकी जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने का ही हिस्सा हैं।

उनका कहना था कि ये कोई सुनियोजित या किसी देश द्वारा प्रायोजित कार्रवाई का नतीजा नहीं थीं। हालांकि, FBI और कृषि विभाग जैसी जगहों पर संभावित हमलों की जांच अभी भी चल रही है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज की डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए सिस्टम को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है।