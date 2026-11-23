अमेरिका में बड़ी चेतावनी, सिस्टम अपग्रेड से ठप हो सकते हैं बैंक से लेकर उड़ानें
अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक जे क्लेटन ने चेतावनी दी है कि जैसे-जैसे कंपनियां और सरकारी एजेंसियां अपने पुराने सिस्टम को अपडेट करेंगी, हमें आने वाले समय में ज्यादा तकनीकी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं।
उन्होंने CNN पर बताया कि ये अपग्रेड सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर तरीके से चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं, और इस अपग्रेड प्रक्रिया के दौरान हाल ही में हुई पूरे देश में हवाई यात्राओं में आई रुकावट या माइक्रोसॉफ्ट ईमेल से जुड़ी समस्याओं जैसी बाधाएं आती रहेंगी।
बैंकों और NSA नेटवर्क को भी झेलनी पड़ी सेवाएं बाधित होने की समस्या
सेवाएं बाधित होने की इन समस्याओं का असर सिर्फ एयरलाइंस पर ही नहीं पड़ा है। इनसे बड़े-बड़े बैंक और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NSA) का नेटवर्क भी प्रभावित हुआ है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल में हुई कई तकनीकी गड़बड़ियों की वजह कंपनियों के टेक्नोलॉजी सिस्टम में हो रहे अपग्रेड को बताया था।
क्लेटन ने भी इस बात से सहमति जताई और कहा कि ये छोटी-मोटी दिक्कतें बढ़ती तकनीकी जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने का ही हिस्सा हैं।
उनका कहना था कि ये कोई सुनियोजित या किसी देश द्वारा प्रायोजित कार्रवाई का नतीजा नहीं थीं। हालांकि, FBI और कृषि विभाग जैसी जगहों पर संभावित हमलों की जांच अभी भी चल रही है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज की डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए सिस्टम को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है।