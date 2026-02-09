जापानी प्रधानमंत्री का चीन को कड़ा संदेश

जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची का चीन को कड़ा संदेश, कहा- अपने क्षेत्रीय जलक्षेत्र की दृढ़तापूर्वक रक्षा करेंगे

लेखन गजेंद्र 06:35 pm Feb 09, 202606:35 pm

क्या है खबर?

जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने चुनाव जीतने के बाद ताइवान मामले पर चीन को कड़ा संदेश देते हुए जल और हवाई क्षेत्र समेत अपनी संभ्रुता की रक्षा का संकल्प दोहराया है। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, "जो राष्ट्र अपने दम पर अपनी रक्षा करने का संकल्प नहीं रखता, उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आएगा। हम अपने राष्ट्र की शांति और स्वतंत्रता, अपने क्षेत्र, क्षेत्रीय जलक्षेत्र, हवाई क्षेत्र और अपने नागरिकों के जीवन-सुरक्षा की दृढ़ता से रक्षा करेंगे।"