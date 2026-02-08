जापान: प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने शीतकालीन चुनावों में दर्ज की जीत, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई
क्या है खबर?
जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के गठबंधन ने रविवार को शीतकालीन चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। एक रूढ़िवादी नेता और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ताकाइची खुद को ब्रिटेन की 'लौह महिला' मार्गरेट थैचर से प्रेरित बताती हैं। उन्होंने मतदान समाप्त होने के महज 2 घंटे के बाद ही आवश्यक बहुमत हासिल कर लिया। उनकी इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा।
अनुमान
ताकाइची की पार्टी के 328 सीटें जीतने के लगाया गया था अनुमान
ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) के संसद के निचले सदन की 465 सीटों में से 328 सीटें जीतने का अनुमान था। इसके बाद मतदान समाप्त होने के 2 घंटे से भी कम समय में LDP ने बहुमत के लिए आवश्यक 233 सीटों का आंकड़ा पार कर लिया और अब तक के अपने सर्वश्रेष्ठ चुनावी परिणामों में से एक की ओर अग्रसर है। इस जीत से LDP के नेताओं और समर्थकों को खास उत्साह देखने को मिल रहा है।
बधाई
प्रधानमंत्री मोदी ने ताकाइची की जीत पर क्या कहा?
शीतकालीन चुनावों में शानदार जनादेश मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने ताकाइची और LDP को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'संसद चुनावों में ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को बहुत-बहुत बधाई! हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुझे विश्वास है कि आपके सक्षम नेतृत्व में हम भारत-जापान की दोस्ती को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।'
फायदा
इस जीत से ताकायची को क्या होगा फायदा?
चुनाव में प्रधानमंत्री ताकायची ने अपने गठबंधन सहयोगी, जापान इनोवेशन पार्टी (जिसे इशिन के नाम से जाना जाता है) के साथ अब दो-तिहाई सीटों का भारी बहुमत हासिल कर लिया है। इससे उनका विधायी एजेंडा आसान हो गया है क्योंकि वह ऊपरी सदन को दरकिनार कर सकती हैं, जिस पर उनका नियंत्रण नहीं है। बता दें कि ताकाइची ने अक्तूबर में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। वह व्यक्तिगत रूप से काफी लोकप्रिय हैं।
शुभकामनाएं
डोनाल्ड ट्रंप ने भी दी शुभकामनाएं
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जापान में हुए संसदीय चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री ताकाइची को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, 'यह शीतकालीन चुनाव जापान के भविष्य के लिए बेहद अहम हो गया है। प्रधानमंत्री ताकाइची ने इस चुनाव में एक सक्षम, मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व का प्रदर्शन किया है और वे अपने देश के प्रति सच्चे रूप से समर्पित हैं। अब 19 मार्च को मैं व्हाइट हाउस में उनका भव्य स्वागत करने के लिए उत्सुक हूं।'