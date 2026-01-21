जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा

हत्या बचाव पक्ष के वकीलों ने की थी हल्की सजा की मांग जिला कोर्ट ने यामागामी को हत्या और आग्नेयास्त्र संबंधी अपराधों का दोषी पाया और अभियोजन पक्ष की आजीवन कारावास की मांग का समर्थन किया। हालांकि, बचाव पक्ष के वकीलों ने यूनिफिकेशन चर्च द्वारा यामागामी के परिवार को पहुंचाए गए स्थायी आघात का हवाला देते हुए हल्की सजा की दलील दी। उन्होंने विवादास्पद धार्मिक संगठन से जुड़े परिवार में उनके पालन-पोषण का हवाला देते हुए 20 साल से अधिक सजा न देने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया।

मामला चुनावी भाषण देते समय मारी गई थी गोली जापान के नारा शहर में 8 जुलाई, 2022 को एक रेलवे स्टेशन के पास आबे चुनावी भाषण दे रहे थे, तभी भीड़ में शामिल यामागामी ने उन्हें गोली मार दी थी। घटना के फुटेज में 2 गोलियों की आवाज सुनाई दी और पूर्व प्रधानमंत्री आबे सीने पर हाथ रखकर गिर पड़े। उनकी तुरंत मौत हो गई थी। पुलिस ने यामागामी को घटनास्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया था। उसने हत्या के लिए घर में बनी बंदूक का इस्तेमाल किया था।

