सिंगापुर में सरकारी लैपटॉप से छेड़छाड़ करने पर भारतीय नागरिक को 28 हफ्ते की जेल

सिंगापुर में नौकरी कर रहे भारतीय नागरिक जनर्थेनन तमिल कोवन को एक सरकारी लैपटॉप से छेड़छाड़ करने के आरोप में 28 हफ्ते जेल की सजा सुनाई गई है। वह IT वेंडर के तौर पर काम करता था।

यह मामला एक सरकारी लैपटॉप से जुड़ा था, जिसमें राज्य अदालत का संवेदनशील डेटा रखा हुआ था। आरोप है कि कोवन ने सख्त सुरक्षा नियमों को तोड़ा और एक जान-पहचान वाले को उस डिवाइस तक रिमोट एक्सेस दे दिया था।

इससे करीब 18,000 से अधिक फाइलें खतरे में पड़ गईं, हालांकि कोई भी फाइल चोरी नहीं हुई थी।