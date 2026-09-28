जेल में बंद हमास नेता से इजरायली मंत्री की बहस, कहा- मैं तुम्हें मारना चाहता हूं

इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-गवीर ने हाल ही में एक जेल में बंद हमास के नेता हस्सान सलामेह से मुलाकात और उसको जान से मारने की धमकी दी।

बेन-गवीर ने इस मुलाकात का एक वीडियो जारी किया, जिसमें वह सलामेह से सीधे कह रहे हैं, "मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। मैं तुम्हें मौत की सजा देना चाहता हूं।"

बाद में उन्होंने इस वीडियो क्लिप को ऑनलाइन भी साझा किया गया है। फिलिस्तीन कैदी मामलों के आयोग ने इस घटना की निंदा की है। सलामेह को 1996 के घातक बम धमाकों के लिए जेल में बंद किया गया है।