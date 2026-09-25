इटली के स्कूलों में बुर्का-नकाब पर प्रतिबंध, कुछ विदेशी छात्रों के लिए 30 प्रतिशत सीमा तय

इटली ने स्कूलों में बुर्का-नकाब पहनने से प्रतिबंधित किया है। हालांकि, हिजाब की अनुमति है।

इसके अलावा, स्कूलों में विदेशी छात्रों की संख्या 30 प्रतिशत तय की गई है, यानी इटली के स्कूल अब 30 प्रतिशत विदेशी छात्रों को ले सकेंगे। हालांकि, जिन स्कूलों में संख्या ज्यादा है, उनकी पढ़ाई नहीं रुकेगी।

प्राथमिक विद्यालयों में इटली में पैदा न होने वाले और माध्यमिक में इटली की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में 3 वर्ष पूरे न करने वाले नियम के अंतर्गत आएंगे।