इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी स्कूलों में विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करना चाहती हैं

इटली के स्कूलों में बुर्का-नकाब प्रतिबंध और विदेशी छात्रों की संख्या क्यों घटाना चाहती हैं मेलोनी?

लेखन गजेंद्र 02:47 pm Sep 21, 202602:47 pm

क्या है खबर?

इटली की दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने एक विधायी पैकेज का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत स्कूलों में बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके साथ ही व्यक्तिगत कक्षाओं में विदेशी छात्रों की संख्या को सीमित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। मेलोनी ने यह घोषणा रविवार को अपनी राष्ट्रवादी रूढ़िवादी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली के युवा विंग की एक सभा में की और रूपरेखा प्रस्तुत की। मेलोनी ये कदम क्यों उठाने जा रही हैं? आइए, जानते हैं।