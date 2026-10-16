सऊदी अरब में शिया समुदाय के प्रदर्शन और अंतिम संस्कार में शामिल होने पर नाबालिग को मौत की सजा

यूसुफ के इस मामले ने गुस्से को और भड़का दिया है। खबरें हैं कि उसे यातना दी गई और दबाव में उससे इकबालिया बयान लिया गया।

हैरानी की बात तो यह है कि गिरफ्तारी के 5 साल बाद तक उसे अपने सरकारी वकील से मिलने नहीं दिया गया। यह सब 2020 के एक शाही फरमान के खिलाफ है।

उस फरमान में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए फांसी की सजा खत्म करने की बात कही गई थी। लेकिन मानवाधिकार समूहों का कहना है कि 2015 से अब तक सऊदी अरब में कम से कम 17 ऐसे लोगों को फांसी दी जा चुकी है, जो कथित अपराध करते समय नाबालिग थे।

संयुक्त राष्ट्र (UN) सऊदी अरब से अपनी ही नीतियों का पालन करने और नाबालिगों को फांसी न देने की अपील कर रहा है।