इजरायल में नेतन्याहू समर्थक स्पीकर को हटाने की मुहिम, प्रधानमंत्री को हटाने का रास्ता होगा साफ
इजरायल में संसदीय चुनाव के बाद नेसेट (संसद) 10 नवंबर, 2026 को फिर से शुरू हो गई है। विपक्ष ने एक बड़ा दांव खेलते हुए स्पीकर अमीर ओहाना को पद से हटाने की मुहिम शुरू कर दी है।
स्पीकर ओहाना प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खास समर्थक बताए जाते हैं। अगर विपक्ष इसमें कामयाब हो जाता है, तो खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू को भी सत्ता से हटाने का रास्ता खुल सकता है।
इस बीच, गठबंधन की बातचीत की अगुवाई कर रहे गादी आइजेनकोट को स्पीकर बनाने को लेकर चर्चा चल रही है।
फिलिस्तीनी गठबंधनों पर इजरायली विपक्ष में फूट
विपक्ष के पास भले ही थोड़ा बहुमत है, लेकिन वे इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि किसके साथ मिलकर काम करें। यहूदी-इजरायली पार्टियां फिलिस्तीनी-नेतृत्व वाली पार्टियों के साथ हाथ मिलाने में हिचकिचा रही हैं।
आइजेनकोट ने सभी से समझौता करने की अपील की है और साथ ही एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने का सुझाव भी दिया है।
इस दौरान, बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां लोग राजनीतिक दावं-पेंच छोड़कर एकता दिखाने की मांग कर रहे हैं। नया स्पीकर चुनने में जितनी देरी होगी, उससे नेतन्याहू को सत्ता में बने रहने का और मौका मिल सकता है या फिर अगर हालात बिगड़ते हैं तो देश में एक और चुनाव भी हो सकता है।