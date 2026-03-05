इजरायल ने ईरान के YAK-130 लड़ाकू विमान को मार गिराने का वीडियो जारी किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

इजरायली सेना ने ईरान के YAK-130 लड़ाकू विमान को कैसे मारा? जारी किया वीडियो

लेखन गजेंद्र 03:56 pm Mar 05, 202603:56 pm

क्या है खबर?

इजरायली सेना ने बुधवार को तेहरान के ऊपर ईरानी वायुसेना के पायलट समेत YAK-130 लड़ाकू विमान को मार गिराया, जिसका वीडियो गुरुवार को जारी किया है। इजरायली सेना ने एक्स पर 17 सेकेंड का एक वीडियो क्लिप साझा किया है, जिसमें हमले का क्षण दिखाया गया है। वीडियो में इजरायल अपने 'अदिर' F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान से YAK-130 हमला करते दिख रहा है। इसमें हमले के समय पायलट की आवाज भी सुनाई दे रही है।