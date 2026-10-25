इजरायल ने चुनाव से ठीक पहले की बड़ी सैन्य कार्रवाई, वेस्ट बैंक को किया सील

हमले के बाद इजरायली सेना ने हेब्रोन में अपने ऑपरेशन और तेज कर दिए हैं। इसकी वजह से लगभग 2,000 निवासी बेघर हो गए हैं। रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने साफ कहा है कि लोगों को हटाने का काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा, "इन्हें तब तक वापस नहीं आने दिया जाएगा, जब तक हम हेब्रोन में हमास से जुड़े सभी मुद्दों को खत्म नहीं कर देते।" प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने 1967 के बाद से सबसे बड़े सैन्य एक्शन का वादा किया है। इसी बीच, हमास और इस्लामिक जिहाद से जुड़े करीब 40 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है।