इजरायल ने चुनाव से ठीक पहले की बड़ी सैन्य कार्रवाई, वेस्ट बैंक को किया सील

इजरायल ने चुनाव से ठीक पहले की बड़ी सैन्य कार्रवाई, वेस्ट बैंक को किया सील
इजरायल ने 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए वेस्ट बैंक से सटी अपनी सभी जमीनी सीमाएं बंद करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद फिलिस्तीनी मजदूर जुडिया, सामरिया और जॉर्डन वैली जैसे इलाकों में नहीं जा पाएंगे। यह कदम 23 अक्टूबर को हेब्रोन के पास हुए हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें 2 इजरायली सैनिक मारे गए थे। इस घटना से मतदान से ठीक पहले सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।
इजरायल के हेब्रोन ऑपरेशन से लगभग 2,000 लोग बेघर
हमले के बाद इजरायली सेना ने हेब्रोन में अपने ऑपरेशन और तेज कर दिए हैं। इसकी वजह से लगभग 2,000 निवासी बेघर हो गए हैं। रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने साफ कहा है कि लोगों को हटाने का काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा, "इन्हें तब तक वापस नहीं आने दिया जाएगा, जब तक हम हेब्रोन में हमास से जुड़े सभी मुद्दों को खत्म नहीं कर देते।" प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने 1967 के बाद से सबसे बड़े सैन्य एक्शन का वादा किया है। इसी बीच, हमास और इस्लामिक जिहाद से जुड़े करीब 40 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है।