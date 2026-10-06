फ्लाईदुबई से मिले आपातकाल संदेश के बाद इजरायल विमान मार गिराने को तैयार था

फ्लाईदुबई से मिले आपातकाल संदेश के बाद इजरायल विमान मार गिराने को तैयार था- रिपोर्ट

लेखन गजेंद्र 09:53 am Oct 06, 202609:53 am

क्या है खबर?

पिछले दिनों दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई उड़ान में हुई घटना को लेकर अमेरिका के CBS न्यूज ने बड़ा खुलासा किया है। उसने 2 इजरायली सूत्रों के हवाले से बताया कि जब इजरायल को विमान के कॉकपिट में कैप्टन पर हमले की जानकारी मिली तो देश फ्लाईदुबई की उड़ान को मार गिराने को तैयार हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, इजरायल ने कॉकपिट में संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली थी।