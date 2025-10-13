इजरायली संसद में ट्रंप के भाषण का विरोध, सांसद को बाहर निकाला गया
क्या है खबर?
इजरायल और हमास के बीच हुए शांति समझौते के बाद इजरायल की संसद (नेसेट) को संबोधित करने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विरोध का सामना करना पड़ा। जब वे मंच से सदन को संबोधित कर रहे थे, एक वामपंथी सांसद ने अपनी कुर्सी पर बैठे-बैठे 'फिलिस्तीन को मान्यता दो' का नारा लगाया और कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद सुरक्षा अधिकारी उन्हें और एक अन्य को उठाकर बाहर ले गए। इस दौरान ट्रंप ने भाषण रोक दिया था।
हंगामा
स्पीकर ने माफी मांगी
यह घटना उस समय हुई जब ट्रंप अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की इजरायल-हमास शांति समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए प्रशंसा कर रहे थे। नेसेट के स्पीकर अमीर ओहाना ने सांसद के हंगामे के लिए ट्रंप से माफी मांगी। इस पर ट्रंप ने सांसद और एक अन्य सदस्य को संसद से बाहर निकालने केलिए सुरक्षा अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई की प्रशंसा की, जिस पर अन्य सांसद हंस पड़े। ट्रंप के समर्थन में कई बार तालियां बजाई गईं।
ट्विटर पोस्ट
संसद का दृश्य
Protest during Trump address in Israel Parliament !#Trump #Israel pic.twitter.com/AiGZe7sbJ9— Shehzad Qureshi (@ShehxadGulHasen) October 13, 2025