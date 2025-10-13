इजरायली संसद में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध करने पर सांसद को बाहर निकाला गया

इजरायली संसद में ट्रंप के भाषण का विरोध, सांसद को बाहर निकाला गया

लेखन गजेंद्र 05:46 pm Oct 13, 202505:46 pm

क्या है खबर?

इजरायल और हमास के बीच हुए शांति समझौते के बाद इजरायल की संसद (नेसेट) को संबोधित करने पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विरोध का सामना करना पड़ा। जब वे मंच से सदन को संबोधित कर रहे थे, एक वामपंथी सांसद ने अपनी कुर्सी पर बैठे-बैठे 'फिलिस्तीन को मान्यता दो' का नारा लगाया और कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद सुरक्षा अधिकारी उन्हें और एक अन्य को उठाकर बाहर ले गए। इस दौरान ट्रंप ने भाषण रोक दिया था।