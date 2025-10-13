LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / नेतन्याहू ने ट्रंप का आभार जताया, कहा- वे व्हाइट हाउस में इजरायल के सबसे अच्छे दोस्त
नेतन्याहू ने ट्रंप का आभार जताया, कहा- वे व्हाइट हाउस में इजरायल के सबसे अच्छे दोस्त
बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का सबसे अच्छा दोस्त बताया

नेतन्याहू ने ट्रंप का आभार जताया, कहा- वे व्हाइट हाउस में इजरायल के सबसे अच्छे दोस्त

लेखन गजेंद्र
Oct 13, 2025
05:33 pm
क्या है खबर?

इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के बाद हमास ने 20 जीवित इजरायली नागरिकों को रिहा कर दिया है, जिसका यहूदी देश में जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच इजरायली संसद नेसेट में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनकी तारीफ की और उनको इजरायल का सबसे अच्छा दोस्त बताया। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा कि वे दोनों शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं और मिलकर इस शांति को प्राप्त करेंगे।

धन्यवाद

क्या बोले नेतन्याहू?

नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा, "आप मानवता के इतिहास में अंकित हो चुके हैं।" नेतन्याहू ने यरूशलम को मान्यता देने, अमेरिकी दूतावास को यरूशलम में स्थानांतरित करने, गोलान हाइट्स पर इजरायल की संप्रभुता को मान्यता देने, संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के लिए खड़े होने, वेस्ट बैंक में इजरायल के अधिकारों को मान्यता देने, ईरान परमाणु समझौते से हटने और ईरान पर हमले के लिए ट्रंप का धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्रंप को व्हाइट हाउस में इजरायल का सबसे अच्छा दोस्त बताया।

अंत

दो साल के युद्ध का अंत- नेतन्याहू

नेतन्याहू ने कहा कहा कि आज 2 साल के युद्ध का अंत हो गया है। इजरायल ने वही कियो जो उसे करना था। इजरायल ने हमास और संपूर्ण ईरानी आतंकवादी धुरी पर अद्भुत जीत हासिल की है। नेतन्याहू ने कहा, "हमें हमास के नेतृत्व में 7 अक्टूबर, 2023 को किया गया हमला याद है, जिसने युद्ध की शुरुआत की थी, जिसमें 1,200 लोगों की हत्या हुई और 251 लोगों को बंधक बना लिया, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे।

बयान

विपक्षी नेता ने नोबेल पुरस्कार की मांग दोहराई

संसद में इजरायल के विपक्षी नेता यायर लापिड ने ट्रंप की जमकर तारीफ की और नोबेल शांति पुरस्कार का असली हकदार बताया। उन्होंने कहा, "जब आप राष्ट्रपति बने थे थे, तो आपने घोषणा की थी कि आप 'शांति के राष्ट्रपति' होंगे। आपने अपना वादा निभाया है। आपको नोबेल शांति पुरस्कार न मिलना समिति की एक बड़ी भूल है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। उन्हें अगले साल आपको यह पुरस्कार देना ही होगा।"