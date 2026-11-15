इजरायल ने हमास के वरिष्ठ कमांडर समीर अबू यूनिस को मार गिराया है

इजरायल ने वरिष्ठ हमास कमांडर को मार गिराया, 7 अक्टूबर हमले की योजना बनाने में था शामिल

लेखन आबिद खान 10:32 am Nov 15, 202610:32 am

क्या है खबर?

इजरायल ने दावा किया है कि उसने हमास के सैन्य विंग के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया है। इजरायली सेना और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने एक संयुक्त बयान में कहा कि IDF और ISA ने हमास के सैन्य विंग में एक वरिष्ठ आतंकवादी को मार दिया है। हमास ने भी अपने एक कमांडर के मारे जाने की पुष्टि की है। हमास के अल-कासम ब्रिगेड के अनुसार, सैन्य नेता समीर अबू यूनिस शनिवार को मारे गए।