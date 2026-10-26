वेस्ट बैंक में 2 इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद इजरायल ने भीषण अभियान शुरू किया, 2,200 से अधिक फिलिस्तीनी बेघर

वेस्ट बैंक में 2 इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद इजरायल ने अपना सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिया है। इस अभियान की वजह से 2,200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा है।

इजरायल ने 400 से ज्यादा ठिकानों पर गोलीबारी और सख्त कार्रवाई की है। यहां से 40 ऐसे फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर हमास या फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद से जुड़े होने का आरोप है।

सख्त आवाजाही पाबंदियों के चलते ज्यादातर फिलिस्तीनी परमिट धारक काम के लिए इजरायली बस्तियों में नहीं जा पा रहे हैं और न ही फिलहाल इजरायल में दाखिल हो पा रहे हैं।