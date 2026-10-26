वेस्ट बैंक में 2 इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद इजरायल ने भीषण अभियान शुरू किया, 2,200 से अधिक फिलिस्तीनी बेघर
वेस्ट बैंक में 2 इजरायली सैनिकों के मारे जाने के बाद इजरायल ने अपना सैन्य ऑपरेशन तेज कर दिया है। इस अभियान की वजह से 2,200 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ा है।
इजरायल ने 400 से ज्यादा ठिकानों पर गोलीबारी और सख्त कार्रवाई की है। यहां से 40 ऐसे फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर हमास या फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद से जुड़े होने का आरोप है।
सख्त आवाजाही पाबंदियों के चलते ज्यादातर फिलिस्तीनी परमिट धारक काम के लिए इजरायली बस्तियों में नहीं जा पा रहे हैं और न ही फिलहाल इजरायल में दाखिल हो पा रहे हैं।
हेब्रोन में हुए हमले में 2 इजरायली सैनिक मारे गए
कुछ दिन पहले हेब्रोन में हुए एक जानलेवा हमले में 2 इजरायली सैनिक मारे गए थे और 3 अन्य घायल हो गए थे। घटना के समय इजरायली सैनिक डीर बहा इलाके पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो कथित हमलावरों का इलाका बताया जा रहा है।
इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां बड़ा अभियान शुरू करने की बात कही थी। कठोर कार्रवाई की वजह से बड़े पैमाने पर लोगों को वहां से हटना पड़ा है, जिसमें करीब 300 बच्चे भी शामिल हैं।