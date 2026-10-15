इजरायल ने फ्लाईदुबई की घटना से लिया सबक, विदेशी एयरलाइन के कर्मचारियों के लिए राजनयिक संबंध अनिवार्य किया

इजरायल के फैसले के बाद एयर फ्रांस, यूनाइटेड एयरलाइंस और स्मार्टविंग्स जैसी एयरलाइंस ने इन नए नियमों का पालन करने के लिए अपने चालक दल के सदस्यों के असाइनमेंट में पहले ही बदलाव कर दिए हैं।

एयर फ्रांस ने पाकिस्तानी पायलटों और केबिन चालक दल के सदस्यों को इजरायल आने-जाने वाली उड़ानों पर काम करने से रोक दिया है।

जब इजरायली अधिकारियों को फ्लाइट में एक इंडोनेशियाई पायलट होने का पता चला, तो एक फ्लाइट को बीच हवा से ही वापस मोड़ दिया गया था।

बता दें कि फ्लाईदुबई की उड़ान में ओमानी सह-पायलट हम्माम अल-हम्मामी ने अपने कैप्टन स्मित मच्छार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था और विमान को क्रैश करने की कोशिश की थी। हालांकि, मच्छार ने घायल हालत में कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद सह-पायलट को काबू में लिया गया।