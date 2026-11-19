इजरायल में गादी आइजनकोट के विपक्षी गुट ने नेतन्याहू को हटाना 'पहली प्राथमिकता' बताया

इजरायल में विपक्षी गुट ने नेतन्याहू को हटाना 'सर्वोच्च प्राथमिकता' बताया

लेखन गजेंद्र 10:50 am Nov 19, 202610:50 am

क्या है खबर?

इजरायल के संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल करने से चूके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हटाने के लिए विपक्षी नेता जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक, चुनाव में नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी और याशर पार्टी के प्रमुख गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट ने बुधवार को बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से नेतन्याहू को हटाना 'सर्वोच्च प्राथमिकता' बताई है। बैठक के बाद उन्होंने एक संयुक्त बयान भी जारी कर 'राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार' बनाने की मांग की है।