इजरायली सेना ने ईरान के संभावित परमाणु स्थल और बुनियादी ढांचे पर जोरदार हमला शुरू किया

लेखन गजेंद्र 06:19 pm Mar 12, 202606:19 pm

क्या है खबर?

इजरायली सेना ने ईरान पर जोरदार हमला शुरू कर दिया है। उसने गुरुवार को पूरे ईरान में बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े एक संभावित स्थान पर भी हमले किए हैं। लक्षित स्थल की पहचान "तालेघन" के रूप में की गई है। अभी तक ईरान की ओर से इस संबंध में कोई जवाब नहीं आया है। तालेघन में कितना नुकसान हुआ है, इसकी खबर नहीं मिली है।