इजरायल के आदेश के बाद ब्रिटेन ने जेरूसलम में वाणिज्य दूतावास छोटा किया, नाम बदला

इजरायल के जेरूसलम में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास के लिए बड़े बदलाव हुए हैं। इजरायल के आदेश के बाद ब्रिटेन ने इसे छोटा कर दिया है। हालांकि, यह काम करता रहेगा।

अब इसे वाणिज्य दूतावास की जगह 'यूनाइटेड किंगडम मिशन, जेरूसलम' कहा जाएगा। यह फैसला तब आया है जब ब्रिटेन ने वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के साथ व्यापार पर रोक लगा दी थी।

इजरायल के विदेश मंत्री ने बताया कि वाणिज्य दूत और 20 राजनयिक कर्मचारी अपनी सेवाएं समाप्त कर इजरायल छोड़ देंगे। यह कदम दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण माहौल को दिखाता है।

पिछले महीने, इजरायल ने ब्रिटेन को वाणिज्य दूतावास बंद करने के लिए 30 दिन की समय सीमा दी थी, जब लंदन ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों को निशाना बनाते हुए प्रतिबंधों की घोषणा की थी।