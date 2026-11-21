इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और उनकी लिकुड पार्टी ने विपक्ष के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए एक शर्त रखी है। उनकी मांग है कि 7 अक्तूबर, 2023 को हुए हमास हमले की जांच के लिए बनाई जा रही सरकारी आयोग की मांग को छोड़ दिया जाए। दूसरी ओर गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाला विपक्ष एक स्वतंत्र जांच पर अड़ा हुआ है। नेतान्याहू के खेमे को चिंता है कि ऐसी जांच उनके लिए निष्पक्ष नहीं होगी। नई सरकार बनाने को लेकर चल रही बातचीत में यह असहमति सबसे बड़ी रुकावट बन गई है।