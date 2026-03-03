इजरायल का दावा- ईरान का केंद्रीय मुख्यालय तबाह, ईरानी रक्षा मंत्री माजिद इब्न अल-रेजा की मौत

इजरायल ने दावा किया कि ईरान के केंद्रीय मुख्यालय को तबाह किया गया

लेखन गजेंद्र 06:11 pm Mar 03, 2026

क्या है खबर?

इजरायल की सेना ने दावा किया है कि उसने मंगलवार को ईरान में ताबड़तोड़ बमबारी और मिसाइल हमले किए हैं, जिससे तेहरान का केंद्रीय मुख्यालय पूरी तरह तबाह हो गया है। इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने एक्स पर एक उपग्रह फुटेज साझा करते हुए बताया कि उसने ईरानी शासन के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रपति कॉम्पलेक्स और परिषद के विशेषज्ञों के क्षेत्र पर हमला किया है। इजरायली मीडिया ने नए ईरानी रक्षा मंत्री के मारे जाने का भी दावा किया है।