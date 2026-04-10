ईरान-अमेरिका शांति वार्ता से पहले इस्लामाबाद में लॉकडाउन जैसे हालात, स्कूल-बाजार बंद; कौन-कौन हो रहा शामिल?

ईरान और अमेरिका के बीच कल यानी 11 अप्रैल से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति वार्ता होगी। इसके लिए अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। वार्ता से पहले पूरे इस्लामाबाद को छावनी में बदल दिया गया है। स्कूल और बाजार बंद हैं और शहर में 2 दिन के लिए सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। इस्लामाबाद में जहां राष्ट्रपति आवास, प्रधानमंत्री आवास, संसद और अन्य देशों के दूतावास हैं, उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है।

सुरक्षा रेड जोन में आम नागरिकों की आवाजाही बंद इस्लामाबाद में लगभग देश की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तैनाती की गई है। प्रतिनिधिमंडल के आने-जाने, रुकने और बैठक के दौरान ब्लू बुक के तहत VVIP प्रोटोकॉल लागू किया गया है। संसद, प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठान, होटल, दूतावास और विदेशी संगठनों के कार्यालयों पर आम नागरिकों के वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। जिस आलीशान होटल सेरेना में बैठक होगी, उसे सुरक्षाबलों ने अपने कब्जे में ले लिया है।

हवा जमीन से लेकर हवा तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम रिपोर्टों के मुताबिक, वार्ता से पहले पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। पाकिस्तानी वायु सेना ने प्रतिनिधिमंडलों के लिए सुरक्षित हवाई प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए IL-78 ईंधन भरने वाले टैंकर और C-130 विमान तैनात किए हैं। ईरान के बंदर अब्बास के ऊपर वायुसेना के लड़ाकू विमान देखे गए हैं, जो ईरानी प्रतिनिधिमंडल के विमान को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। पूरे हवाई मार्ग पर AWACS तैनात किया गया है।

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वीजा प्रतिनिधियों को मिलेगा ऑन अराइवल वीजा पाकिस्तान बैठक में शामिल होने वाली सभी प्रतिनिधियों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देगा। इसके लिए हवाई अड्डों पर विशेष सुविधा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए 30 सदस्यीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुका है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अमेरिकी राजदूत को अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल को पूरी तरह से सुरक्षित होने का आश्वासन दिया है।

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