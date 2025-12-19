इस्लामिक स्टेट ने बोंडी-बीच पर यहूदियों की हत्या को 'गर्व का कारण' बताया, नहीं ली जिम्मेदारी
क्या है खबर?
इस्लामिक स्टेट ने अपने मुखपत्र अल-नबा न्यूजलेटर के नवीनतम अंक में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बोंडी बीच पर हुई सामूहिक गोलीबारी की घटना को 'गर्व का कारण' बताते हुए प्रशंसा की। गुरुवार को प्रकाशित अंक में "सिडनी का गौरव" शीर्षक से एक लेख लिखा गया है, जिसमें जिसे वह "काफिरों की भूमि" के रूप में वर्णित करता है। हालांकि, न्यूजलेटर में कट्टरपंथी संगठन ने स्पष्ट रूप से हमलों की जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया है।
लेख
न्यूजलेटर में क्या लिखा है?
न्यूजलेटर में लिखा है, "काफिरों की भूमि में इस्लामिक स्टेट का कोई भी अभियान संदेह और घृणा से मुक्त नहीं रहा है, चाहे इस्लामिक स्टेट ने आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार किया हो या मौन रूप से इसकी प्रशंसा की हो या जानबूझकर इस पर चुप्पी साधे रखी हो और दुश्मन को भ्रमित और संशय में छोड़ दिया हो।" इससे पता चला कि इस्लामिक स्टेट विदेशों में हमलों को महत्वपूर्ण मानता है, भले ही वह जिम्मेदारी ले या न ले।
बयान
हमलावर बिना मार्गदर्शन के काम कर सकता है- न्यूजलेटर
इसमें आगे लिखा है, "चाहे हमलावरों को मार्गदर्शन और समर्थन मिला हो या वे इसकी उकसाहट और नीतियों का परिणाम हों...हे अजनबियों, आपके सभी शौर्यपूर्ण कार्यों पर रक्तपात और खून-खराबा कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।" न्यूज़लेटर में लिखा है कि इस्लामिक स्टेट निर्देशित और स्वतंत्र दोनों प्रकार के हमलों को अपने वैचारिक अभियान के हिस्से के रूप में देखता है। न्यूजलेटर में अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ चल रहे टकराव का भी जिक्र किया गया है।
जांच
इजरायली अधिकारी कर रहे ईरान की भूमिका की जांच
बोंडी बीच पर यहूदियों के हनुक्का पर्व के दौरान हमलावर पिता-पुत्र साजिद अकरम (50) और नवीद अकरम (24) ने सामूहिक गोलीबारी में 15 से अधिक लोगों की जान ली है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद की मौत हो गई, जबकि नवीद घायल होकर पकड़ा गया। घटना को लेकर इजरायली अधिकारी ईरान की भूमिका की भी जांच कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि अगर ईरान की संलिप्तता मिली तो अमेरिका इजरायल के अधिकार को मान्यता देगा।