इस्लामिक स्टेट ने बोंडी-बीच पर यहूदियों की हत्या को 'गर्व का कारण' बताया, नहीं ली जिम्मेदारी

लेख न्यूजलेटर में क्या लिखा है? न्यूजलेटर में लिखा है, "काफिरों की भूमि में इस्लामिक स्टेट का कोई भी अभियान संदेह और घृणा से मुक्त नहीं रहा है, चाहे इस्लामिक स्टेट ने आधिकारिक तौर पर इसे स्वीकार किया हो या मौन रूप से इसकी प्रशंसा की हो या जानबूझकर इस पर चुप्पी साधे रखी हो और दुश्मन को भ्रमित और संशय में छोड़ दिया हो।" इससे पता चला कि इस्लामिक स्टेट विदेशों में हमलों को महत्वपूर्ण मानता है, भले ही वह जिम्मेदारी ले या न ले।

बयान हमलावर बिना मार्गदर्शन के काम कर सकता है- न्यूजलेटर इसमें आगे लिखा है, "चाहे हमलावरों को मार्गदर्शन और समर्थन मिला हो या वे इसकी उकसाहट और नीतियों का परिणाम हों...हे अजनबियों, आपके सभी शौर्यपूर्ण कार्यों पर रक्तपात और खून-खराबा कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।" न्यूज़लेटर में लिखा है कि इस्लामिक स्टेट निर्देशित और स्वतंत्र दोनों प्रकार के हमलों को अपने वैचारिक अभियान के हिस्से के रूप में देखता है। न्यूजलेटर में अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ चल रहे टकराव का भी जिक्र किया गया है।

