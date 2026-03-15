ईरान बोला- अगर नेतन्याहू जिंदा है तो ढूंढकर मारेंगे, वह बच्चों का हत्यारा

अटकलें

नेतन्याहू के कथित AI वीडियो के बाद कई अटकलें

IRGC की यह धमकी ऐसे वक्त आई है, जब सोशल मीडिया पर नेतन्याहू को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक, उन्हें पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। कई यूजर्स ने उनके हालिया वीडियो को लेकर संदेह जताया है, जिसमें ऐसा लग रहा था कि उनके एक हाथ में 6 उंगलियां हैं। यूजर्स का कहना है कि ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर बनाया गया है।