ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उसने शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर अपनी नई वायु रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। इस घटना से अमेरिकी MQ-9 ड्रोन के गिरने की कुल संख्या 58 हो गई है और यह ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को भी उजागर करती है।