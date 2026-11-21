होर्मुज में IRGC का शक्ति प्रदर्शन: अमेरिकी MQ-9 ड्रोन ढेर, 58वीं बार बढ़ा तनाव
लेखन भारत शर्मा
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया है कि उसने शनिवार को होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर अपनी नई वायु रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। इस घटना से अमेरिकी MQ-9 ड्रोन के गिरने की कुल संख्या 58 हो गई है और यह ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को भी उजागर करती है।
IRGC ने विकसित की 3 से ज्यादा रक्षा प्रणाली
ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहबी ने बताया कि IRGC ने कम से कम 3 नई रक्षा प्रणाली विकसित की है। यह घटनाक्रम इलाके में पहले हुए हमलों और चेतावनियों के बाद सामने आया है, खासकर अहम होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास। इस जगह पर तेल टैंकरों से जुड़ी हालिया घटनाओं ने पहले से ही सभी को चिंता में डाल रखा है।