ये मुकदमे उन 47 फ्रांसीसी नागरिकों से जुड़े हैं, जिन्हें सीरिया से इराक लाया गया था।

सितंबर से ही इन पर इराक के आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं, भले ही उन्होंने कथित तौर पर अपराध कहीं भी किए हों।

इस पूरी प्रक्रिया पर निष्पक्षता और सुनवाई की गति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, खासकर तब, जब इराक की जेलें भरी पड़ी हैं और मानवाधिकार संगठन इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं।

फ्रांस ने जिहादी परिवारों को तो वापस बुला लिया है, लेकिन इन जैसे पुरुष संदिग्धों को विदेशों में ही मुकदमे का सामना करने के लिए छोड़ दिया है।