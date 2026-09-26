इराक की अमेरिका से ईरानी उड़ानों को छूट देने की अपील, आम लोगों की जिंदगी अटकी
ईरान की एयरलाइंस पर लगे प्रतिबंधों में छूट के लिए इराक ने अमेरिका से विशेष मांग की है। इस वजह से नजफ जैसे कई अहम एयरपोर्ट पर अभी उड़ानें बंद हैं। उड़ानें बंद होने से उन इराकी नागरिकों को बहुत दिक्कत हो रही है, जिन्हें इलाज, पढ़ाई या धार्मिक यात्रा के लिए ईरान जाना पड़ता है। इराकी सरकार का कहना है कि इन उड़ानों को फिर से शुरू करना लोगों की रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए बेहद ज़रूरी है।
इराक और UAE ने ईरानी उड़ानों को रोका
अमेरिकी पाबंदियों के कारण इराक और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) दोनों ने ईरान की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। इसके चलते कई यात्री फंसे हुए हैं या उन्हें लंबी सड़क यात्राएं करनी पड़ रही हैं। इराक और ईरान के बीच गहरे रिश्ते देखते हुए, बगदाद इन उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ऐसा करने से छात्रों, मरीजों और तीर्थयात्रियों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकेगा, जो इन उड़ानों पर निर्भर हैं।