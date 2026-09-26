इराक की अमेरिका से ईरानी उड़ानों को छूट देने की अपील, आम लोगों की जिंदगी अटकी

अमेरिकी पाबंदियों के कारण इराक और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) दोनों ने ईरान की उड़ानों पर रोक लगा दी थी। इसके चलते कई यात्री फंसे हुए हैं या उन्हें लंबी सड़क यात्राएं करनी पड़ रही हैं। इराक और ईरान के बीच गहरे रिश्ते देखते हुए, बगदाद इन उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ऐसा करने से छात्रों, मरीजों और तीर्थयात्रियों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकेगा, जो इन उड़ानों पर निर्भर हैं।