इराक में भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया गया है

इराक में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई: 2,700 करोड़ का सोना-नकदी बरामद, दर्जनों सांसद और अधिकारी गिरफ्तार

लेखन आबिद खान 05:34 pm Jun 30, 202605:34 pm

क्या है खबर?

इराक की सरकार ने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हालिया समय की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री अली अल-जैदी खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस दौरान कम से कम 47 नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कई सांसद और मंत्री भी शामिल हैं। इनके पास से करोड़ों का सोना-चांदी और नकदी बरामद की गई है। ये कार्रवाई ऐसे वक्त हो रही है, जब अगले महीने प्रधानमंत्री जैदी का अमेरिका दौरा प्रस्तावित है।