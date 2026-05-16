इराक को मिला नया नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी बधाई

अल-जादी इराक के प्रधानमंत्री नियुक्त

पेशे से व्यवसायी अल-जादी, कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क से जुड़ी पार्टियों के बीच साझा सहमति बनाने के लिए हफ्तों तक चली राजनीतिक बातचीत के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी नियुक्ति को इराक की सरकार के लिए एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, जो काफी समय से अंदरूनी खींचतान और बहस में उलझी हुई थी। अब जब उनके मंत्रिमंडल के कुछ हिस्सों और योजनाओं को संसद से हरी झंडी मिल गई है, तो उनकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया है।