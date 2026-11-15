डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध दावे पर ईरान का पलटवार, खोली अमेरिका की पोल
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का कड़ा विरोध किया है, जिसमें ट्रंप ने 'वेटरन्स डे' समारोह में दावा किया था कि ईरान 1979 से अमेरिका में युद्ध छेड़ रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि "इस मामले को बहुत पहले ही सुलझा लेना चाहिए था।" बाकई ने इस बयान को भ्रामक नैरेटिव बताते हुए कहा कि यह हाल के अमेरिका-ईरान तनाव के लिए ईरान पर दोष मढ़ने की कोशिश है और साथ ही अमेरिका के अपने कामों को पूरी तरह अनदेखा करता है।
बाकई ने 1953 के अमेरिकी तख्तापलट और हत्याओं का जिक्र किया
बाकई ने ईरान में अमेरिका की पुरानी दखलअंदाजी की तरफ इशारा किया, जैसे कि 1953 का तख्तापलट और ईरान-इराक युद्ध के दौरान सद्दाम हुसैन को दिया गया समर्थन। उन्होंने 1988 में एक ईरानी यात्री विमान को गिराने, आर्थिक प्रतिबंधों और कासिम सुलेमानी समेत कई बड़ी हत्याओं जैसी घटनाओं का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, ये सब अमेरिकी आक्रामकता के लंबे पैटर्न का सबूत हैं।