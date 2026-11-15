डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध दावे पर ईरान का पलटवार, खोली अमेरिका की पोल

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का कड़ा विरोध किया है, जिसमें ट्रंप ने 'वेटरन्स डे' समारोह में दावा किया था कि ईरान 1979 से अमेरिका में युद्ध छेड़ रहा है। ट्रंप ने यह भी कहा था कि "इस मामले को बहुत पहले ही सुलझा लेना चाहिए था।" बाकई ने इस बयान को भ्रामक नैरेटिव बताते हुए कहा कि यह हाल के अमेरिका-ईरान तनाव के लिए ईरान पर दोष मढ़ने की कोशिश है और साथ ही अमेरिका के अपने कामों को पूरी तरह अनदेखा करता है।