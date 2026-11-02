ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी, एक हमले से भड़केगा मध्य पूर्व में तनाव
ईरान की सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले से मध्य पूर्व में तनाव और ज्यादा भड़क सकता है।
यह चेतावनी ऐसे समय में आई है, जब अमेरिका और इजरायल दोनों जगह चुनावों का माहौल गरमाया हुआ है। इसी बीच, कतर के राजनयिक तनाव कम करने की कोशिश में जुटे हैं।
अमेरिका ने ईरान को बातचीत फिर से शुरू करने और भविष्य में होने वाले हमलों को टालने के लिए एक चिट्ठी भी भेजी थी। हालांकि, अभी तक इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली है।
जरूरत पड़ने पर खुद का बचाव करने को तैयार
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघाची ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी, तो उनका देश अपना बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
फरवरी से ही हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर हमला किया था। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का अहम रास्ता, होर्मुज जलडमरूमध्य, अब तनाव का केंद्र बन गया है।
ईरान ने यहां जहाजों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई है, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे ईरान के बंदरगाहों पर असर पड़ा है।
बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर हमले का दबाव बना रहे हैं।