ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी, एक हमले से भड़केगा मध्य पूर्व में तनाव

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघाची ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी, तो उनका देश अपना बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

फरवरी से ही हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर हमला किया था। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का अहम रास्ता, होर्मुज जलडमरूमध्य, अब तनाव का केंद्र बन गया है।

ईरान ने यहां जहाजों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई है, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे ईरान के बंदरगाहों पर असर पड़ा है।

बता दें कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर हमले का दबाव बना रहे हैं।