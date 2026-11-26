ड्रोन गिराने की यह घटना ऐसे समय हुई है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है।

अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए नए प्रतिबंध लगाए हैं। इस पर ईरान के सांसद इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ये प्रतिबंध अब बेअसर होते जा रहे हैं।

उन्होंने इसके बजाय वैश्विक सहयोग की अपील की। इसी बीच, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव, मेजर जनरल मोहसिन रेजाई ने अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी की संभावना को 'अवास्तविक' बताकर खारिज कर दिया।